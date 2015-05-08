Обработка студийных фото

Требуется легкая обработка 280-300 фотографий.

По обработке: легкая ретушь, убрать из кадра осветительные приборы и прочий мусор( где есть ), выровнять фон и т.д.

Есть несколько примеров до/после как хотим видеть.

Оплата по факту.

Для примера прикладываю ссылку на фото. Там готовые и нет, заметите)

https://yadi.sk/d/4da2L0csgKyaK