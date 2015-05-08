Обработка студийных фото

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен31 заявка354 просмотра

Требуется легкая обработка 280-300 фотографий.

По обработке: легкая ретушь, убрать из кадра осветительные приборы и прочий мусор( где есть ), выровнять фон и т.д.

Есть несколько примеров до/после как хотим видеть.

Оплата по факту.

Для примера прикладываю ссылку на фото. Там готовые и нет, заметите)

https://yadi.sk/d/4da2L0csgKyaK

10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель, справился с поставленной задачей хорошо! Результатом остались довольны! Рекомендую, как ответственного фрилансера!
Все было хорошо. Задача ясна. Оплата сразу после проверки работы. Рекомендую. Надеюсь ещё поработать с Артемом.

Заявки фрилансеров

Kipelov83
Макс 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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