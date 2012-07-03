Есть 27 фотографий в формате .jpeg. Нужно очистить фон. $0.25/шт
Обрезка фона
Есть 70 фотографий книжек, закрытых и открытых. Надо обрезать, дать чутка яркости и сохранить в СMYK, psd формате, ничего сложного, минимальный навык
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