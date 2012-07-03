Обрезка фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки211 просмотров

Есть 70 фотографий книжек, закрытых и открытых. Надо обрезать, дать чутка яркости и сохранить в СMYK, psd формате, ничего сложного, минимальный навык

13 лет назад
weedy71
Види 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Исполнение - на отлично! Загрузка файлов - оперативно. Цены чрезвычайно низкие для подобного отношения к работе. Очень доволен!!
Олег заказчик то что надо! Оплата не заставила себя ждать + постоянно был на связи, что для работы очень удобно. Спасибо еще раз за проект. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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