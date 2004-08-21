Обробити фотографії для сторінки інстаграм

В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Але спочатку розрахуюся за оброблене фото в приватних повідомленнях + нове замовлення
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