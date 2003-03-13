Обробка фото

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  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка437 просмотров

Доброго дня.

Могли б зробити обробку фото (забрати недоліки на обличчі то зробити його яскравішим трошки)

4 года назад
nataliaukraine
Наталья 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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Дарья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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4 года назад