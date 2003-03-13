Нужно обработать фотографии для магазина одежды (чистка фона, фон сделать светлее, все фото сделать квадратными разрещение 1080 на 1080). Лица кожу, трогать не надо )))) Можно попробовать сначала на 15 фотографиях, которые нужны сейчас )))
Обробка фото
Доброго дня.
Могли б зробити обробку фото (забрати недоліки на обличчі то зробити його яскравішим трошки)
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