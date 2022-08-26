Требуется обработка товарных фотографий, включая создание трех вариантов с заменой текста и логотипа. Заменить текст на ADCGroup, CDCPaint и ABCPaint, а также обновить логотип и ссылки на abcpaint.ru на нескольких изображениях. Подробности указаны для каждой картинки.
Обробка фотографій взуття
Обробка фотографій взуття. Забрати недоліки.
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