Обтравить фото

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Завершен1 заявка111 просмотров

обтравить 12 фотографий. в среднем по 5000 пикс. по длинной стороне, 1 фотография 9000 пикс время до 12 часов понедельника...

9 лет назад
snimuvse
Алексей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
как всегда, качественно и в срок, рекомендую!!!
Алексей отличный заказчик, работаем уже не первый раз. Как всегда все предельно ясно. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад

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