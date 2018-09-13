Оперативно обрезать лишний фон

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка148 просмотров

Имеем два фото. Одно маленькое, но правильное, второе с хорошим разрешением, но с какими-то размытостями по фону. Задача оперативно, но аккуратно (!) обрезать лишнее на большом фото (если сервис сохранит исходное имя файла, то на 1808.png). Пожалуйста, заявки со статусом "окончательная". 

 

7 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Все прекрасно. Спасибо.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад