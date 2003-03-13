Отфотошопить картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки661 просмотр

Нужно отфотошопить около 20 фото квартир. Убрать потертости на стенах, предметы некоторые убрать,вообщем привести в презентабельный вид. Для человека, работающего в фотошопе работы на 5 минут.

ася 201481314

Работа должна быть выполнена без замедлений.

Только для профи.

Указывайте цену за 1 картинку.

Вот тестовое фото! http://www.yauto.com.ua/primer.jpg

14 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров