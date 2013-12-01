Отредактировать фотографии. Убрать фон у трактора

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка147 просмотров

Требуется убрать фон у трактора и сделать небольшую тень.

Фото здесь: https://cloud.mail.ru/public/2b5e1ae29313/29-11-2013_11-06-30.zip

11 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IrinaAS
Ирина 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Обратился к Ирине за редактированием фото - убрать фон у тракторов. Работа выполнена ПРЕВОСХОДНО!!! В самые короткие сроки Ирина обработала фотографии. Я даже не мог предположить такого результата! Супер, очередной раз спасибо!
Спасибо, Анатолий! Вы - отличный заказчик, приятно с Вами работать!

Заявки фрилансеров

IrinaAS
Ирина 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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