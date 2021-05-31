Отредактировать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка100 просмотров

Добрый день! 

Нужно из этой фотографии сделать фото для научного журнала - статья от 70 летии 

1. Убрать фон и сделать его однотонным

2. Убрать беджик и его нить, фонендоскоп оставить 

3. Лицо сделать светлее

4. Если возможно, то под медицинский халат, а именно в области шеи - пририсовать воротник от рубашки.  

4 года назад
Nazar909
Назар 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$15
1 день
Рекомендасьон однозначно! Все очень быстро, профессионально и всегда на связи. Предложил свой вариант исполнения работы, что в итоге и было принято в качестве конечного результата. Чувствуется опыт и знание дела. Быстро, профессионально и ответственно - это однозначно про Евгения.
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача,приятное общение,моментальная оплата после проверки работы! Одним словом всё супер! Однозначно рекомендую Назара к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад