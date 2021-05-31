Очистить фото от пылинок, ворса и бликов; на крышке колбы удалить/сделать в один тон с крышкой прозрачный уплотнитель - работу выполнить без ущерба качества исходного фото, с сохранением разрешения фото и его формата, соотношения ...
Отредактировать фотографию
Добрый день!
Нужно из этой фотографии сделать фото для научного журнала - статья от 70 летии
1. Убрать фон и сделать его однотонным
2. Убрать беджик и его нить, фонендоскоп оставить
3. Лицо сделать светлее
4. Если возможно, то под медицинский халат, а именно в области шеи - пририсовать воротник от рубашки.
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