Отредактировать фотографию

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок235 просмотров

1. убрать второго человека 2. убрать полосу, стрелки 3. сделать прямоугольной 4. вставить слова 5. на лице убрать пятно

14 лет назад
apanov
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Сориентировался быстрее остальных, пока все думали и ждали, просто сделал. Пробивной!!!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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