Отредактировать изображения

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Завершен11 заявок366 просмотров

Необходимо одну фотографию наложить на две другие.

ТЗ в архиве.

В предложении указать стоимость и срок.

Я сейчас нахожусь в дороге, поэтому заранее прошу прощения за задержку с ответами.

5 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

boris_tomusyak
Борис 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, рекомендую!
Отличный заказчик, было приятно работать!

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