Необходимо изменить цвет металла из чернённого на обычный цвет белого металла. Также фон сделать светлым, желательно белым. Только Яндекс деньги.
Отретушировать сканы
Есть 9 сканов в оттенках серого. Необходимо убрать кое-какие элементы из этих сканов. Пароль к архиву вышлю по запросу. Срок - 3-4 октября.
Выбранный исполнитель
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