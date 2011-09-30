Отретушировать сканы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен22 заявки433 просмотра

Есть 9 сканов в оттенках серого. Необходимо убрать кое-какие элементы из этих сканов. Пароль к архиву вышлю по запросу. Срок - 3-4 октября.

14 лет назад
ukon
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Алексей замечательно справился с поставленной задачей (ретуширование растровых изображений), при этом выполнил задачу в 3 раза быстрее оговоренного срока. Если стоит задача работы с растровой графикой - однозначно рекомендую этого Исполнителя!
Отличный заказчик!Рекомендую

Заявки фрилансеров

Leshii_lesha
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад