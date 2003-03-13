Отрисовка логотипа в векторе

Здравствуйте.

Необходимо отрисовать логотип в векторе.

Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации.

В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только !

Очень важно что бы отрисолвали "целые" детали,а не только видимую часть.

Жду Ваших предложений ! сроки-сегодня.