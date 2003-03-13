Отрисовка логотипа в векторе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок297 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо отрисовать логотип в векторе.

Детали должны быть целостными, т.к. будет использоваться в дальнейшей для его анимации.

В приложении принт скрин лого ! Есть в псд только !

Очень важно что бы отрисолвали "целые" детали,а не только видимую часть.

Жду Ваших предложений ! сроки-сегодня.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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