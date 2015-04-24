Переделать пару бланков

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Завершен6 заявок143 просмотра

Сертификат соответствия

1. в номере красным последние две цифры заменить 24

2. Продукция... т.м. Амелина заменить на т. м. "ПМ-ГОСТ"

3. Изготовитель Амелина заменить на ПМ-ГОСТ

4. Сертификат выдан... Амелина заменить на ПМ-ГОСТ

Паспорт

1. В шапке Амелина заменить на ПМ-ГОСТ

2. номер телефона сменить на 8 (495) 003-41-82

3. Внизу на штампе Амелина заменить на ПМ-ГОСТ

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Оперативно и добротно. Буду обращаться ещё.
Сотрудничеством очень доволен. Всем рекомендую как отличного заказчика. Четкое ТЗ, своевременная оплата! С этим человеком действительно приятно работать!

Заявки фрилансеров

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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