Переместить объект на фото

$2
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Завершен10 заявок439 просмотров

Надо переместить объект на фото без потери качества 

4 года назад
guest_16204525166043
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Arman94
Арман 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$1
1 день
Арман все выполнил в срок и качественно! Всегда был на связи, очень коммуникабельный и внимательный к деталям! Рекомендую 100%
Спасибо что выбрали именно меня)

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Александр
 
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Arman94
Арман 
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