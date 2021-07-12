Фото для маркетплейса файлдберриз, нужно будет нанести инфографику на фото некоторые а на остальных просто сделать красиво, фон поменять чтобы карточка товара была в едином стиле потому как исходники просто товар на белом фоне цены ...
Переместить объект на фото
Надо переместить объект на фото без потери качества
Выбранный исполнитель
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