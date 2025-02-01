Требуется ретушер для создания карточек товара на Wildberries. Необходимо выполнить цветокоррекцию, добавить инфографику и составить коллаж из 1 ростовки, 1 коллажа и 8 простых кадров. Оплата за карточку товара составляет 1 000 рублей.
Перенос машины
Нужно перенести мазду на фотографию за место приоры
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