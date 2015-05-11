Добрый день, нужно обработать 3 фотографии (пример я покажу) и еще нужно на одной фотографии написать текст (пример я покажу)
Подредактировать фото
перенести дверь м крыльцо вправо
Выбранный исполнитель
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