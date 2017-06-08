Поправить фото

Есть фото с школьной фотосессии и готовый шаблон разворотов. Задача состоит в том, чтобы из всех фото, отобрать самые удачные и наполнить им шаблоны. А также индивидуальные развороты. Подробности с исполнителем. Возможное дальнейшее сотрудничество. Желательно ...