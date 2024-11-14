Требуется дизайнер для создания каруселей и афиш для Instagram и сторис. Укажите стоимость за 1 карусель и афишу, представьте примеры работ и сроки выполнения заказа.
Постер для YouTube ролика
Здравствуйте, есть понимание что нужно отобразить на постере. Ваша задача собрать композиции что бы хотелось прям нажать на видео. Заявки без примеров работ отклоняю!
Заявки фрилансеров
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