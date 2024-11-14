Постер для YouTube ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт5 заявок76 просмотров

Здравствуйте, есть понимание что нужно отобразить на постере. Ваша задача собрать композиции что бы хотелось прям нажать на видео. Заявки без примеров работ отклоняю!

YouTubeСоздание постеров
5 месяцев назад
merlin1991
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Заявки фрилансеров

Александра
 
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