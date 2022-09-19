Потрібно віризати фон в фотошоп

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок153 просмотра

Я вже стара людина і не розбираюся як і що треба робити відео переглянув нічого не допомагає

3 года назад
sergeyvolk25
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andriyfranko
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Очень добрый человек за несколько минут вырезал два фото, всем рекомендую
Быстро ответил, все быстро отправил, вы такой же крутой как пинг 0, всем рекомендую)

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
43 года
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
13 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
andriyfranko
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Виталик
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Виталик
 
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3 года в сервисе
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