Требуется обработка фотографий для карусели на сайте и создание макета для рекламных материалов. Необходим красивый дизайн и оформление текста. Рассматривается дальнейшее сотрудничество в ведении телеграмм-канала, наполнении сайта и разработке рисунков в CorelDRAW для плоттерной резки.