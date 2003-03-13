Придумать универсальный шаблон изменения картинки

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Закрыт2 заявки523 просмотра

Необходимо разработать универсальный шаблон изменения цифровых значений на картинке (скрине). Пример скрина прикреплен

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