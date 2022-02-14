Привести фотографии к единому стилю

В рамках создания сайта для Общественного Совета при Федеральной пробирной палате Российской Федерации принято решение о размещении фотографий членов данного Общественного Совета (ОС).

Всего 21 фотография, из которых нужно сделать как минимум по 1 фотографии для каждого члена ОС. Для некоторых может быть и по 2 (так как они прислали ещё и свои фотографии). Все они требуют доведения до единого стиля, до вида студийной фотографии, обрезать под единый размер.

Некоторые фотографии требуется осветлить, выбрать верную экспозицию, контраст, яркость, освещение, уменьшить шумы или повысить температуру цвета. У каждой фотографии своя индивидуальная задача.

На выходе должны получиться портретные фотографии размером ровно 600х800 пикселей (ШхВ), фон белый. В качестве основы принимаем фотографии г-на Ванина, Соколова, г-жи Насакиной.

Объём каждого файла должен быть оптимизирован под размещение на сайте, то есть занимать не более 150-200 кБ при максимально возможном сохранении качества.