Необходимо создать фотомонтаж в фотошопе, отражающий атмосферу апокалипсиса с разрушенным городом и деталями катастрофы. Упор на реализм, использование искусственного интеллекта запрещено. Результат должен быть в формате PSD со всеми слоями. Дедлайн - 8 января.