Профессиональная обработка фото

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Закрыт17 заявок159 просмотров

Требуется профессиональная обработка фото.

Цветокоррекция, резкость, насыщенность и др.

По качеству не слабее чем наши референсы - https://ibb.co/album/K6NJNq?sort=name_asc

Если можете помочь, напишите, обсудим детали и договоримся о цене.

Фото примерно 150 в неделю.

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4 месяца назад
stacy2
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