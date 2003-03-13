Хотел бы найти того кто сможет написать Id на теле девушки (фото не эро) так что бы выглядело как будто это ручка или фламастер.
Прорисовать макет под лазерный гравер
1.Есть в наличии фотографии магнитов. Необходимо на их основе сделать в кореле макет для выжигания на фанере лазерным гравером.
2. Разработать новые макеты на тему ЯНАО, Ноябрьск...
материал по ссылкам:
http://narod.ru/disk/19131497000/magn.rar.html
http://narod.ru/disk/19131581000/magn3.rar.html
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