Работа с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
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Нужно вырезать 2 объекта, один из которых переместить в место другого. Грамотно заполнить фон соответственно общему виду фотографии.

Обработка изображений
2 месяца назад
guest_1739033988087
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров