Требуется монтажер для создания цепляющих вертикальных видео длительностью 30-50 секунд для TikTok, YouTube Shorts и Instagram. Задачи включают склеивание фрагментов, подбор музыки и наложение анимаций. Необходим опыт в монтаже коротких видео и свободное владение редакторами, такими как Adobe Premiere или Final Cut. Креативный подход и понимание трендов в социальных сетях обязательны.
Разметка фотографий для обучения computer vision
Формат разметки: bounding box (x1,y1, x2, y2) нормализованные относительно ширины и высоты картинки, где x1,y1 - координаты верхнего левого угла, x2,y2-координаты нижнего правого угла
Классы: object, идентификатор в датасете 0
Тип выходных данных: .txt файлы с именами соответствующими именам изображений, где на каждой строке bounding box с классом
Описание входных данных: изображения с товарами на полках в магазинах, иногда с товарами в руках на фоне полок с товарами, среднее количество боксов на изображение 40-50
Как размечать: выделять bounding box по максимальной видимой границе товара; выделять товары на полках, в руках и в корзине; выделять смазанные товары; не выделять неразличимые товары на заднем плане, выделять пока границы различимы; bounding box на ракурсах под углом и сверху могут перекрывать друг друга, это нормально; не выделять товары, лишь малая часть которых (меньше ~10%) видна из-под других товаров или на границе изображения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Требуется нарезчик видео для монтажа материалов с Twitch канала по тематике GTA 5 RP. Необходима качественная нарезка с плавными переходами для создания серий на YouTube. Возможна работа на постоянной основе.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист для создания обложек и монтажа видео для YouTube. Нужен опыт работы со звуком для подкастов. Идеальный кандидат должен иметь навыки в видеомонтаже и дизайне обложек.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Требуется специалист для создания видеоролика длительностью от 2 до 5 минут. Видео должно содержать пошаговую инструкцию по основным функциям продукта. Ожидается высокое качество изображения и звука, дружелюбный стиль подачи информации, а также добавление текстовых аннотаций и графики. Видео будет на английском языке.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется видеомонтажер для создания шортсов продолжительностью одна минута. Объем работы - 30-60 роликов в месяц. Монтаж будет легким, с подбором кадров из спортивного мира под сценарий. Референсы предоставлю в личных сообщениях.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется записать видео-инструкцию с приятным женским голосом о скачивании голосовых сообщений из группы ВКонтакте. Видео должно быть четким и не затянутым, акцентируя внимание на простоте выполнения задачи.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется моушен-дизайнер для создания открывающего видео на мероприятии в тематике космоса. Необходим опыт и высокое качество работ. В видео должны использоваться звуковые эффекты. Портфолио и ставку указывать в личных сообщениях.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Требуется монтаж видео для YouTube продолжительностью 18 минут. Ожидается динамичный стиль с частыми приближениями камеры, звуковыми эффектами и мемами. Необходима обработка звука, цветокоррекция, добавление субтитров и музыка без авторских прав. Также нужно запикать мат и продублировать цензурными словами. Примеры работ и ориентировочная цена обязательны.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищутся монтажеры, в основном новички, для выполнения задач по видеомонтажу, включая вырезание зумов и создание рилсов. Также необходимо снимать лайф. Откликайтесь на заказ.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется CG-специалист для работы над студенческим короткометражным фильмом 'Солнце запомнит нас, княже'. Задачи включают удаление объектов, добавление эффектов крови и монтаж сцен. Оплата по договоренности, рассматриваются портфолио и ставки.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад