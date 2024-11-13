Формат разметки: bounding box (x1,y1, x2, y2) нормализованные относительно ширины и высоты картинки, где x1,y1 - координаты верхнего левого угла, x2,y2-координаты нижнего правого угла

Классы: object, идентификатор в датасете 0

Тип выходных данных: .txt файлы с именами соответствующими именам изображений, где на каждой строке bounding box с классом

Описание входных данных: изображения с товарами на полках в магазинах, иногда с товарами в руках на фоне полок с товарами, среднее количество боксов на изображение 40-50

Как размечать: выделять bounding box по максимальной видимой границе товара; выделять товары на полках, в руках и в корзине; выделять смазанные товары; не выделять неразличимые товары на заднем плане, выделять пока границы различимы; bounding box на ракурсах под углом и сверху могут перекрывать друг друга, это нормально; не выделять товары, лишь малая часть которых (меньше ~10%) видна из-под других товаров или на границе изображения