Есть 2 фотки с мониторами (с фотобанков), нужно в мониторы вставить скриншоты программ, чтобы выглядело, будто фоткали моники с запущенной программой. Одно фото в изометрии, на втором фото фронтальная проекция 4х устройств (моник и ...
Редактирование 2 фотографий
Нужно отредактировать 2 фотографии, они в приложении.
1. Редактирования фото с роялем.
На фото у рояля должен остаться только мужчина, фон можно сделать такой, как на фото с одиноким мужчиной с руками. Редактируемая фото д.б. в такой же белой рамке и такого же размера как фото с одиноким мужиком с руками.
2. Редактируемая фото у моста.
На фото у моста должен остаться только мужчина, фон д.б. как в п. 1 ТЗ. В итоге д.б. как фото с одиноким мужиком без рук (обрезано так же, и такого же размера).
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