Редактирование 2 фотографий

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Закрыт22 заявки325 просмотров

Нужно отредактировать 2 фотографии, они в приложении.

1. Редактирования фото с роялем.

На фото у рояля должен остаться только мужчина, фон можно сделать такой, как на фото с одиноким мужчиной с руками. Редактируемая фото д.б. в такой же белой рамке и такого же размера как фото с одиноким мужиком с руками.

2. Редактируемая фото у моста.

На фото у моста должен остаться только мужчина, фон д.б. как в п. 1 ТЗ. В итоге д.б. как фото с одиноким мужиком без рук (обрезано так же, и такого же размера).

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10 лет назад
seodrum
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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