Редактирование фотографии, перенос с одного фото на другое.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок302 просмотра

Необходимо на изображении http://bit.ly/2gRD8PC поменять фото товара вот этого http://joxi.ru/Vm6dWnyIDxW36A на мой товар. Вырезать изображение моего товара с одного изображения и вставить во второе. Фото товара во вкладке.

При ответе указывайте стоимость. 

Срок в течении дня. 

Оплата на карту Приватбанка или WMZ.

 

8 лет назад
basid
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KOLjkA
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Быстро выполнил задачу, и внес необходимые правки.
Четкое ТЗ, быстрая оплата! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

KOLjkA
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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