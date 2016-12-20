Редактирование фотографии, перенос с одного фото на другое.

Добрый день! Нужно отрисовать прикрепленное фото или другое (из этой же серии) в стиле который приведен ниже в примерах. Разрешение должно быть высокое либо вектор для широкоформатной печати. Фильтры не предлагать. https://www.weblancer.net/users/DmitriyVO/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/collage-art-2077573/ ...