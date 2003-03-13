Требуется уникализировать 30 фотографий товаров для интернет-магазина Террасной доски ДПК. Задачи: отзеркаливание, изменение размера, корректировка положения товара, осветление/затемнение и наложение водяного знака. Примерное время обработки - 1-2 минуты на фото. Оплата 1000 рублей на карту.
Рекламные фото на олх
Приветствую!
нужно 4-6 фото для рекламных обьявлений на олх..
услуги,Натяжные Потолки..в своем регионе..
нужно что то креативное и выделяющиеся среди конкурентов..
подробности в переписке...
Заявки фрилансеров
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