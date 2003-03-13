Есть 4 фото кастрюль и 4 фото коробок. нужно сделать 4 фото кастрюль вместе с коробками для прайс листа. можно подложить фон.
Ретушь фото
Задача по ретуши фотографий - около 500 шт.
Необходимо убрать мелкие ляпы на технике, протравить белый фон, формат фотографий в raw.
Подтвердите готовность тестовой работы с 1 фотографией.
Просьба указать стоимость и сроки выполнения работ.
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