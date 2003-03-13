Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка473 просмотра

Задача по ретуши фотографий - около 500 шт.

Необходимо убрать мелкие ляпы на технике, протравить белый фон, формат фотографий в raw.

Подтвердите готовность тестовой работы с 1 фотографией.

Просьба указать стоимость и сроки выполнения работ.

13 лет назад
novoh
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров