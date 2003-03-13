Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт61 заявка649 просмотров

Ищу исполнителя  по ретуши фото.  

1 фото – 10 рублей  

Задание заключается , в том чтобы подогнать фото под определенный размер , убрать дефекты и т. д. 

На одну фотографию уходит 5 мин времени, фото однотипные. 

Скину примеры, заинтересовавшимся.

7 лет назад
guest_15343302991236
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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