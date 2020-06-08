Нужно выровнить мятость пачек егурта и местами править фон https://we.tl/t-dbHHAm2Rw9 При заявке скиньте тестовую обработку любой 1 фотографии
Ретушь фотографий
Нужна ретушь (убрать дефекты, цветокоррекция) и обтравка (нужны фото на белом фоне). Количество фото - 300 шт. бюджет 10 тыс. руб. Срок выполнения - 5 рабочих дней. Фотографии нужны в tiff без фона и jpg 1500х1500 пикс, изображение макс крупное.
Пример исходника во вложении.
Заявки фрилансеров
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