Ретушь фотографий

$146
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт59 заявок1185 просмотров

Нужна ретушь (убрать дефекты, цветокоррекция) и обтравка (нужны фото на белом фоне).  Количество фото - 300 шт. бюджет 10 тыс. руб.  Срок выполнения - 5 рабочих дней.  Фотографии нужны в tiff без фона и jpg 1500х1500 пикс, изображение  макс крупное.

Пример исходника во вложении.

5 лет назад
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