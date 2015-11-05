Ретушь фотографий + дизайн портретов

Срочно требуется дизайнер для ретуши портретных фотографий и последующего создания портретов из слов и фотомозаик. (уровень работ должен быть не ниже, чем на нашем сайте: www.lidart.ru). Также нужно будет создавать коллажи и придумывать новые стили портретов (портреты из слов, поп-арт портреты, различные обработки фотографий).

Высылайте портфолио. Интересуют примеры сложной ретуши, будет замечательно, если у вас в портфолио уже есть работы, похожие на примеры на нашем сайте.