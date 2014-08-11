Ретушь фотографии для конкурса

На фото - многолетнее здание общеобразовательной школы. Видок у нее потрепанный. Надо придать школе "товарный вид", скрыть следы лет. Фото будет использоваться в конкурсе среди старейших школ России.

Фотография:

https://drive.google.com/file/d/0Bz_LkDP7RdMBckZMOWVvdm9tcXFrYVc0OUlpUENfcUxGa280/edit?usp=sharing

Если фото считаете не очень удачным, то есть несколько других.