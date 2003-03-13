Ретушер для медицинской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открытнет заявок3 просмотра

Требуется ретушер для визуального удаления лишних складок на костюмах для бренда медицинской одежды. Оплата по договоренности. Пишите сразу со ссылками на портфолио с работами.

Ретушь фотографий
5 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров