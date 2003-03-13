Необходимо выполнить цветокоррекцию для 7 фотографий, чтобы они имели единый цветовой стиль. Подробное техническое задание доступно в документе. Исполнители из Украины предпочтительны для удобства оплаты.
Ретушер для медицинской одежды
Требуется ретушер для визуального удаления лишних складок на костюмах для бренда медицинской одежды. Оплата по договоренности. Пишите сразу со ссылками на портфолио с работами.
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