Требуется провести ретушь свадебных фото. Необходимо обработать и улучшить изображения, полученные в ходе фотосъемки, чтобы подчеркнуть атмосферу и детали события.
Ретушер для создания карточек товара на Wildberries
Ищем ретушера на аутсорсе для создания карточек товара на маркетплейсе Wildberries. Необходимо сделать цветокоррекцию, добавить инфографику и составить коллаж из отобранных исходников со съемок. В набор карточки товара входит: 1 коллаж, 1 ростовка, 8 простых кадрированных фото. Вознаграждение за карточку товара фиксированное: 1 000 рублей.
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