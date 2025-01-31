Ретушер для создания карточек товара на Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок95 просмотров

Ищем ретушера на аутсорсе для создания карточек товара на маркетплейсе Wildberries. Необходимо сделать цветокоррекцию, добавить инфографику и составить коллаж из отобранных исходников со съемок. В набор карточки товара входит: 1 коллаж, 1 ростовка, 8 простых кадрированных фото. Вознаграждение за карточку товара фиксированное: 1 000 рублей.

Ретушь фотографийСоздание инфографикиСоздание карточек товаровСоздание коллажей
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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