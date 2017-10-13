Ретушер на потоковую обработку детских фото. Большие объемы.

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок1413 просмотров

Требования: опыт ретуши портретов. Умение пользоваться фотошопом и лайтрумом. Знание слов "цветокоррекция по Маргулису" будет плюсом, как и понимание, что такое action в фотошоп. 

Пунктуальность и обязательность, крайне важны. Задержки в работе недопустимы. Также без быстрого интернета никуда - одна съемка может весить 15-20 гигабайт.

Обязанности:

Суть работы — быстро обрабатывать много однотипных фотографий, на выходе все они должны выглядеть максимально одинаково. Работать надо будет с фотосъемками из детских садов. 

Вы получаете съемку, загружаете в Лайтрум, применяете наш пресет под конкретный сюжет, донастраиваете Баланс Белого и еще все что отличается от образца (на все сюжеты есть образец по цвету, кадрированию). Вся работа с цветом осуществляется в Лайтруме, только на RAW файлах. Все обрабатывается пакетно и уже откадрированное экспортируется в Фотошоп. Далее нужно отретушировать портреты, с помощью экшена наложить клипарты на все фото — готово. Где-то клипартов больше, где-то меньше, но в целом на одно фото тратится примерно 1-3 минуты. 

На все сюжеты есть гайдлайны, в которых все расписано как делать, есть готовые клипарты.

Часть работы предполагает вырезку объектов из однотонного хромакея и подстановку вырезанного в PSD-шаблон.

Условия: Оплата сдельная - 10 рублей за кадр, не требующий обтравки, 20 - с обтравкой. Средняя оплата в день - 3000-5000 рублей. Все зависит от вашей производительности.

Оплата раз в две недели на карту любого банка. С оплатой гражданам Украины и Беларуси проблем нет. За первые несколько съемок платим сразу для установления взаимного доверия.

Желающим просьба выполнить тестовое задание по ссылке и прислать его на [email protected]

https://yadi.sk/d/23FOadmb3Nhzgg

Работы очень много. Ждем с нетерпением. Особенно готовых на полную занятость, но рассмотрим при наличии опыта и частичную загрузку.

8 лет назад
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Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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