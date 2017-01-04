Нужно обрезать фон у 50 изображений, далее создать 3 баннера по шаблону (предоставляется). Стоимость одной обрезки 10 руб. Стоимость одного баннера 100 руб. Оплата: перевод на карту СБ, ЯД, ...
Сделать две картинки по образу и подобию
Необходимо найти на просторах интернета одну или несколько качественных картинок (фотографий) на тему перевозки или погрузки зерна (зерновых культур) и сделать из них две картинки подходящие по стилю (и размеру 420х363 и 959х363) к прилагаемым картинкам!
В предложении пишите расценку и срок выполнения работы.
Выбранный исполнитель
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