Сделать две картинки по образу и подобию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок286 просмотров

Необходимо найти на просторах интернета одну или несколько качественных картинок (фотографий) на тему перевозки или погрузки зерна (зерновых культур) и сделать из них две картинки подходящие по стилю (и размеру 420х363 и 959х363) к прилагаемым картинкам!

В предложении пишите расценку и срок выполнения работы.

8 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Работа сделана на отлично!
Заказчик корректен, обстоятелен. Было легко и приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

4351katya
57 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад