Сделать монтаж с обработкой в картину

По образу и подобию сделать сюжет — http://neho.com.ua/katalog3/portret-v-kartine.html

Необходимо найти картину и вмонтировать туда фотографии либо другие варианты.

Задача:

- Сделать картину размером 70х100 см (такой размер нужен для последующей печати на холсте)

- на картине должна быть изображена семья за обеденным столом (либо другие варианты сюжета — главное чтобы были вместе)

- семья из 5 человек (бабушка, дочка с мужем, внучка с мужем и собака)

- предоставляем фотографии всех в ассортименте, при необходимости перефоткаем.

Цена и сроки?

предоставляйте примеры своих работ