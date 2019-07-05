Здравствуйте Нужно обрисовать фото (городской пейзаж), в заданных цветах (есть таблица объект=цвет), чтобы получить контуры объектов. На некоторых фото много мелких, нечетких объектов. Пример вышлю исполнителю. Требование: ...
Скачать 10 фото с Шутерстока
Собственно в названии проекта и заключена его суть. Требуется скачать 10 указанных заказчиком фото. Работа подойдет тем, у кого есть постоянная подписка на этом стоке. Ссылки на фото сброшу исполнителю. Спасибо.
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