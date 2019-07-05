Скачать 10 фото с Шутерстока

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки215 просмотров

Собственно в названии проекта и заключена его суть. Требуется скачать 10 указанных заказчиком фото. Работа подойдет тем, у кого есть постоянная подписка на этом стоке.  Ссылки на фото сброшу исполнителю. Спасибо.

6 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$6
1 день
Все прошло отлично. Кратко, по делу, с желаемым результатом. Спасибо.
Быстрая оплата, прием работы тоже. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад