Собрать 2 фотографии в шапку.

$5
Обработка фотографийЗавершен32 заявки462 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день! Вообщем есть 2 фотографии и их нужно разместить рядом, но красиво (чтобы не были тупо встык, а как-то чтобы были наложены друг на друга и смотрелись). В итоге должно получиться что-то вроде шапки (сама шапка уже есть, просто надо этими фотками заменить рисунок в шапке).

Думаю работа совсем не сложная... Но сделать надо сегодня. Так что у кого есть свободное время - пишите!

14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Приятная в общении девушка и замечательный дизайнер. Работой полностью доволен т.к. Маргарита не только выполнила четко поставленное задание, но и проявила инициативу - а это уже большой плюс;) Вообщем я доволен. Рекомендую! ;)
Понравилось работаь с заказчиком - приятный как человек в общении так и в работе как заказчик оплата во время, советую исполнителям ;)
  • Похожие заказы

  • Отрисовать фото, сделать афишу

    Девочку заменить на что-то нераздетое, но сексапильное, тень - пантеру - соответственно тоже на более хищную и сексапильную. финальная версия - ч/б. Сроки, условия - в личку. Срочно

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Украсить по новогоднему шаблон psd

    $5

    Нужно украсить по новогоднему рассылку, вставить в шаблон psd как слой, картинка 765х504. Просто сделать кайму из ленточек или что то такое, много не надо, просто чтоб было видно что новый год (можно использовать любые ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка картинок

    Нужен крутой и быстрый фотошопер для обработки картинок. а их много (около 1000 штук). из картинок хренового качества нужно вытянуть по-максимуму: -) откорректировать цвета их баланс, насыщенность -) где надо подмазать -) где надо (обычно везде) подшарпить -) откорректировать ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обтравка фото + оценить стоимость ретуши

    Имеются 76 фото. Фото студийные, свет, фон - нормальные. Оригиналы в формате JPG 3744 х 5616px. Нужно: 1) Обтравить фотки (сделать обрезку фона). В качестве результата должен быть TIFF с прозрачным фоном в разрешении оригинала + ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Неодходимо обработать в фотошопе фотографии.

    Необходимо обработать в фотошопе фотографии тортов( 40 фото), чтобы они выглядели "съедобно" и объемно. Добавить спецэффекты (резкость, контрастность, тени) Ваши сроки и цена. [email protected]

    Обработка фотографий70 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фотографий букетов цветов в Photoshop

    Доброго времени суток! Требуется обработка фотографий цветочных букетов в Photoshop: - обработка фона (вместо фона мебели и плитки сделать белый фон) - корректировка изображения цветов (добавить блеска, выровнять каналы и т.д.) В качестве тестового задания прилагаю тестовую фотографию. Предложения без ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется сделать портрет

    Уважаемые господа дизайнеры и все,кто в совершенстве владеет этой замечательной программой Фотошоп.Та как сама я в этом деле полный профан,то сразу изложу свои требования.Есть фотография,хочу сделать красивый портрет,чтобы потом можно было подарить близкому человеку на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработка фотографий

    Требуется фотографии товаров обработать на сайте niro.com.ua (уменьшить размер, обрезать что бы не было белого может еще что то придумается... в процессе ) пишите пожалуйста цену за обработку 1 шт.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад