Собрать 2 фотографии в шапку.

Всем добрый день! Вообщем есть 2 фотографии и их нужно разместить рядом, но красиво (чтобы не были тупо встык, а как-то чтобы были наложены друг на друга и смотрелись). В итоге должно получиться что-то вроде шапки (сама шапка уже есть, просто надо этими фотками заменить рисунок в шапке).

Думаю работа совсем не сложная... Но сделать надо сегодня. Так что у кого есть свободное время - пишите!