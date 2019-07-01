Составление изображений древесного и фантазийного декора из скана.

Для выполнения работ связанных с обработкой сканированных изображений, а именно составление узора/рисунка/текстуры из скана в "зацикленное изображение" размером 214х300 мм в формате tiff с разрешением 600dpi.

Работа выполняется следующим образом, мы присылаем скан рисунка, это например декор мрамор, или цвета дерева. Ваша задача довести его до указанного выше размера, состыковать края для повторения и выслать в указанном формате и размере. Пример в прикрепленном файле