Составление изображений древесного и фантазийного декора из скана.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок271 просмотр

Для выполнения работ связанных с обработкой сканированных изображений, а именно составление узора/рисунка/текстуры из скана в "зацикленное изображение" размером 214х300 мм в формате tiff с разрешением 600dpi. 

Работа выполняется следующим образом, мы присылаем скан рисунка, это например декор мрамор, или цвета дерева. Ваша задача довести его до указанного выше размера, состыковать края для повторения и выслать в указанном формате и размере. Пример в прикрепленном файле

6 лет назад
bramek_furniture
Нина 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Благодарим Сергея за качественную работу. Срок исполнения заказа был максимум 3 дня. Знания и опыт позволили выполнить наше задание за 1 день. Обязательно повторим сотрудничество.
Замечательный приятный заказчик. Точное и конкретное ТЗ. Оперативная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад