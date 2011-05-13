Специалист для обработки большого количества фото

Условия работы:

Подготовка фотографий промышленного оборудования для размещения на сайте (поиск в интернете и в локальной сети, выполнение обтравки, местами сложной, корректировка Level в Photoshop и запись конечных изображений в строго заданном размере), а также страниц из технических каталогов.

Работа в офисе в рабочее время. Самостоятельно выполнять эту работу дома невозможно, т.к. оборудование сложное и самостоятельно просто не разберетесь. Гибкий график, но не менее 15 часов в неделю(в промежутке с 9-00 до 18-00).

Оплата 800р./за 8-часовой трудовой день + бесплатное питание

Навыки работы в Photoshop, Adobe Acrobat (версия Pro). Высокая ответственность и внимательность. Область бизнеса – промышленное оборудование.

Офис находится в районе ст.м. Преображенская площадь/Сокольники