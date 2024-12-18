Требуется обработка фотографий для размещения в сторис инсты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок217 просмотров

Требуется обработка фотографий для размещения в сторис социальных сетей.
Исходные фотографии предоставляются нами
Возможность использования брендовых элементов: логотип, водяной знак и т.п.
Добавление текстовых элементов: краткий текст, заголовки, хэштеги (указать шрифты и стили).

Обработка фотографий
4 месяца назад
guest_1732277078037
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Заявки фрилансеров

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