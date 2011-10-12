Требуется сделать обработку одной фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок319 просмотров

Друзья, требуется убрать кое-какие дефекты на одном фото.

Плачу 300 рублей.

Оплата как удобно - яндекс деньги или веб мани

14 лет назад
Litz_1977
Елена 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Все было сделано очень качественно и за считанные минуты! Я в восторге и обращюсь к Алу наверняка еще не один раз!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото для интернет-магазина

    Добрый день! Нужно обработать порядка 3000 фотографий для интернет-магазина (вырезать объект и разместить на белом фоне, сохранить в размере 800*800 пикс) Прикрепляю фото для тестового задания Прошу ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка CR2 или JPEG

    Нужно обработать пачку фоток в любом из выбранных форматов CR2 или JPEG. Вырезать аккуратно товары для магазина, задний фон сделать белым. Уменьшить до 1024* разрешения. Пример фотки ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка фотосессий из клубов

    Добрый день! Нужно обработать фотосет из клуба (около 150 фото). Исходники предоставлю в JPEG и RAW. Требуется коррекция по цвету, яркости. Также приветствуются творческие идеи (но в разумном количестве: около 10-15% от ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание фотоколлажей для журнала

    Нужен человек для создания фотоколлажей для журнала о рукоделии. Идея какая. Есть обыкновенное фото какого-нибудь изделия ручной работы. Надо взять это фото, подобрать под него красивый интерьер или любое другое красивое окружение. и собстна создать ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фото моделей

    $500

    Из обычных девушек необходимо делать проф. моделей. Нужен человек который на свой взгляд сможет сделать из обычного фото, очень очень красивое фото. Особое внимание на коректировку лиц, волос и других частей ...

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработать 2 фото

    Необходимо обработать 2 фотографии упаковок таблеток - фотографировалось зеркалкой на белом фоне - привести к web-виду - убрать фон, настроить цвет упаковки, добавить тень и другие мелочи

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ретуширование фотографий

    Необходимо отретушировать несколько фотографий порядка 10. Выровнять освещение, убрать мелкие ненужные объекты, сделать однотипный фон, добавить блеск металлическим элементам. Обязательно указывайте стоимость работы за 1 фотографию. В примере, что ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад