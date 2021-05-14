Убраь с картиков ватермарки (много)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт45 заявок1807 просмотров

сайт https://srub.store/

4 года назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диана
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
63 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Швеодов
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Денис
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Михаил
 
63 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Григорий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Бурнейко
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
135 отзывов
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Игорь
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Арман
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Люсине
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
5 отзывов
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Сергей
 
52 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
4 года назад
Влад
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Богдан
 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
11 отзывов
4 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
13 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Профессиональная ретушь фотографии

    Добрый день! Необходимо выполнить ретушь фотографии: максимально натуральная ретушь кожи;ретушь волос;естественная коррекция тела;коррекция макияжа;выделение акцентов в фотографии;Требования к ретушеру: 1. Вы достаточно уверенно себя чувствуете ...

    Обработка фотографий66 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отретушировать фото

    Нужно отретушировать 90-100 фото. Специфика работы - схудить , убрать складки , синяки под глазами , растяжки ,целлюлит и другие недостатки. При этот сохранить пропорцию фигуры и фона.

    Обработка фотографий66 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Убрать фон из фото

    Необходимо аккуратно (!!!) и руками (фоновый ластик, без ии) удалить фон из серии фото. Фото много. Оплата по готовности и проверке на сбер/яндекс. Отклик начните с ФОН + цена/срок на 10 фото + ...

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить перспективу на фото

    есть обложка https://a.radikal.ru/a15/2105/cc/962a57345fb4.png нужно в левую полосу вместо имеющегося изображения добавить одну из этих дорог https://flickr.com/search/?text=road&amp;license=7%2C9%2C10 короче говоря, обработать перспективу и изображение так, чтобы смотрелось хорошо а это изображение с ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать фотографии 10 товаров для маркетплейса.

    Необходимо сделать фотографии товаров для маркетплейса. Необходимо сделать качественные фото для 10 продуктов с правильно расставленным светом, и красивой расстановкой. Техническое задание с ракурсами фотографий - будет предоставлено.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка (обтравка) групповых фото

    Требуется вырезать фон в фотошопе, подложить серый фон, выполнить минимальную цветокоррекцию (высветлить темные участки, цвет на лице), сохранить в форматах PSD и TIFF (слои слиты, CMYK профиль вышлем). На фотографиях будут люди от 1 человека ...

    Обработка фотографий44 заявки
    Закрыт
    4 года назад