Убрать фон у фотографий

Обработка фотографийЗавершен39 заявок453 просмотра
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Здравствуйте!

Есть несколько десятков фотографий садовой мебели (беседки, качели, колодцы и т.п.). С этих фотографий нужно убрать фон (сделать прозрачным) и оставить только предметы. Типовое фото - в приложении к проекту. Жду ваших предложений по цене и срокам.

Спасибо за интерес к моему проекту!

12 лет назад
for93t
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
$28
2 дня
Я очень доволен исполнением - фото обработаны очень качественно, найдены красивые решения для сложных случаев, все сделано точно в оговоренный срок. Алиция проявила себя, как ценный, надежный и ответственный фрилансер, кои сейчас, к сожалению, большая редкость. Определенно буду пользоваться ее услугами и дальше, уже договариваюсь по следующему проекту :)
Дмитрий отличный заказчик во всех отношениях. Никаких проблем. Оплата моментальная. Рекомендую.
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