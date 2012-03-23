Убрать фон у фотографий

Здравствуйте!

Есть несколько десятков фотографий садовой мебели (беседки, качели, колодцы и т.п.). С этих фотографий нужно убрать фон (сделать прозрачным) и оставить только предметы. Типовое фото - в приложении к проекту. Жду ваших предложений по цене и срокам.

Спасибо за интерес к моему проекту!