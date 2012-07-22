Убрать с фотографий надписи

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Завершен9 заявок254 просмотра

Уважаемые веблансеры!

Необходимо убрать надписи VERDADRESS.RU со всех фотографий (4 шт.) на странице:

http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2

А также здесь:

http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=815&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2

http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=818&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2

http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=820&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2

http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=816&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2

Пожалуйста, в заявках указывайте свою стоимость и сроки.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Быстро и качественно! Просто супер. Очень доволен.
Задание – четкое. Оплата – мгновенная. Рекомендую Виталия, как отличнейшего заказчика. 10 баллов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад