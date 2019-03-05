Удалениe заднего фона на фотографии (замена на белый).

Обработка фотографийЗакрыт55 заявок581 просмотр
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1) Фотография должна быть предоставлена в формате JPG или JPEG. Минимальное

разрешение 400х500 пикселей. Соотношение сторон фотоснимка должно быть 4 к

5.

2) Снимок должен быть четким, с корректным балансом белого, яркостью и

контрастностью. Не допускается наличие теней и бликов.

Фон обязательно должен быть светлым (белым, бледно-серым и др). Пестрый и

неоднородный фон не допускается.

3) Редактирование фото должно пройти без потери качества.  Разрешение не обязательно делать минимальным 400x500, главное чтобы соотношение было 4 к 5.

5 лет назад
-Vanes-
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад