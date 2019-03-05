Удалениe заднего фона на фотографии (замена на белый).

1) Фотография должна быть предоставлена в формате JPG или JPEG. Минимальное

разрешение 400х500 пикселей. Соотношение сторон фотоснимка должно быть 4 к

5.

2) Снимок должен быть четким, с корректным балансом белого, яркостью и

контрастностью. Не допускается наличие теней и бликов.

Фон обязательно должен быть светлым (белым, бледно-серым и др). Пестрый и

неоднородный фон не допускается.

3) Редактирование фото должно пройти без потери качества. Разрешение не обязательно делать минимальным 400x500, главное чтобы соотношение было 4 к 5.